Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Yenileniyor

BEŞİKTAŞ KADIN VOLEYBOL TAKIMI YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeniden yapılanma çerçevesinde Başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncusuyla yollarını ayırıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Voleybol şubemizde, önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirve yarışında yer almak için yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır” bilgisine yer verildi.

AYRILAN İSİMLER VE TEŞEKKÜR MESAJI

Yeniden yapılanma sürecinde Başantrenör Vatansever ile yolları ayıran kulüp, şu sporcularla da yollarını ayırdığını duyurdu: “Dilay Özdemir, Merve Tanıl, Jovana Brakocevic, Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Sude Gümüş, Bengisu Aygün, Emily Maglio, Begüm Kaçmaz, Beliz Başkır, Olivia Rozanski, Saliha Şahin, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç ve Merve Nezir.” Açıklamada, Başantrenör Vatansever ve sporculara kulübe verdikleri hizmetler için teşekkür edilerek, “Bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz” denildi.

GÜÇLÜ BİR KADRO HEDEFİ

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki sezonda güçlü bir kadro oluşturarak, zirve yarışına katılmayı amaçlıyor. Yeniden yapılanma çalışmalarının detayları merakla bekleniyor.