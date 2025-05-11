Haberler

Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal Döndü

NECİP UYSAL’IN DÖNÜŞÜ

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığının ardından Adana Demirspor karşısında forma giyerek 274 gün sonra sahalara döndü. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Necip Uysal 86. dakikada teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından Emrecan Terzi’nin yerine oyuna alındı.

İLK MAÇI VE SAKATLIK DÖNEMİ

Necip Uysal, bu sezon yalnızca ilk hafta oynanan ve Beşiktaş’ın deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendiği match’de forma giymişti. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Uysal, Adana Demirspor karşısında yeniden siyah-beyazlı formayı giymenin mutluluğunu yaşadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tv 8’de Bu Akşam Yeni Bölüm

Bu akşam TV 8'de Survivor yerine O Ses Türkiye'nin yayınlanacağı öğrenildi. İzleyiciler, Survivor'un neden yayınlanmadığını merak ediyor.
Haberler

Geleneksel Okçuluk Yarışması Kütahya’da Gerçekleşti

Kütahya'da düzenlenen Okullar Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları'na 17 ilden 700'e yakın genç sporcu katıldı. Başarılı olanlar Türkiye finalinde yarışacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.