Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal Döndü

NECİP UYSAL’IN DÖNÜŞÜ
Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığının ardından Adana Demirspor karşısında forma giyerek 274 gün sonra sahalara döndü. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Necip Uysal 86. dakikada teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından Emrecan Terzi’nin yerine oyuna alındı.
İLK MAÇI VE SAKATLIK DÖNEMİ
Necip Uysal, bu sezon yalnızca ilk hafta oynanan ve Beşiktaş’ın deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendiği match’de forma giymişti. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Uysal, Adana Demirspor karşısında yeniden siyah-beyazlı formayı giymenin mutluluğunu yaşadı.