Beşiktaş, Kartal Kayra’nın Sözleşmesini Uzattı

BEŞİKTAŞ, KARTAL KAYRA YILMAZ’IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Süper Lig’in önemli takımlarından biri olan Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ile sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.” denildi. Ayrıca, başkan Serdal Adalı’nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kartal Kayra Yılmaz ile bir araya geldiği ve yeni dönemde başarılar dilediği belirtildi.

KARTAL KAYRA YILMAZ’IN PERFORMANSI

Kariyeri boyunca toplamda 192 maça çıkan Kartal Kayra, bu dönem içerisinde 5 gol atıp 21 asistlik bir performans sergiledi. Bu başarılarıyla dikkat çeken oyuncunun, Beşiktaş’taki kariyerinin devam etmesi, kulüp için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.