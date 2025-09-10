Beşiktaş, Kartal Kayra’yı uzattı

BEŞİKTAŞ’TAN KARTAL KAYRA YILMAZ’A YENİ SÖZLEŞME

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ile sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi” denildi.

KARTAL KAYRA’NIN PERFORMANSI

Kariyerinde şu ana kadar 192 maça çıkan Kartal Kayra, takımı için 5 gol ve 21 asistlik bir performans sergiliyor. Bu sürede elde ettiği istatistikler, onun gelecekteki potansiyelini de gözler önüne seriyor. Beşiktaş, genç oyuncunun gelişimi için gerekli desteği vermeye devam ediyor.