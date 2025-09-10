Haberler

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ı uzattı

SÖZLEŞME UZATILDI

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi” denildi.

BAŞKAN ADALI’DAN DESTEK

Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi. Beşiktaş, genç futbolcunun kariyerindeki bu yeni dönemde ona gereken desteği vereceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Haberler

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.