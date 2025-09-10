Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ı uzattı

SÖZLEŞME UZATILDI

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi” denildi.

BAŞKAN ADALI’DAN DESTEK

Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi. Beşiktaş, genç futbolcunun kariyerindeki bu yeni dönemde ona gereken desteği vereceğini belirtti.