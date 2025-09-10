Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’la Anlaştı

SÖZLEŞME UZATILDI

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.” denildi.

BAŞKAN TEBRİK ETTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kartal Kayra Yılmaz ile bir araya gelerek yeni dönemde başarılar diledi. Bu uzatma, takım yönetiminin genç yeteneklere olan güveninin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.