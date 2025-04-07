Beşiktaş, Kasımpaşa ile 1-1 Berabere Kaldı

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, maçı 10 kişi tamamlamasına rağmen, son dakikada penaltı ile elde ettikleri gol ile beraberliği sağladı. Penaltıyı kazandıran Salih Uçan, maç sonrası dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Salih, karşılaşmanın değerlendirmesinde, “Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş’ın 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

KENDİ PERFORMANSI HAKKINDA YORUM

Ayrıca, 31 yaşındaki futbolcu kendi performansı üzerine de düşüncelerini paylaştı. Salih, “Yeterli olmadı. Keşke yeterli olsa ve kazansaydık. Son dakikalarda pozisyonlarımız var. Oyun açılıyor son dakikalarda gol de yiyebilirdik ama olmadı” ifadelerini kullandı.