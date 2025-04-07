Beşiktaş, Kasımpaşa İle Karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek. Bu maçın VAR hakemi İspanyol Javier Iglesias, AVAR ise Deniz Caner Özaral olacak. Mücadele beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN PUAN DURUMU

Süper Lig’de 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 47 puanla haftaya 4. sırada girdi. Kasımpaşa ise 11 beraberlik ile ligde dikkat çeken takımlardan biri oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 28 maçta 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 38 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

KADROLARDAKİ EKSİKLER

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek 4 futbolcu bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Felix Uduokhai’nin yanı sıra tedavi sürecindeki Elan Ricardo ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Semih Kılıçsoy da bu karşılaşmada yer almayacak. Beşiktaş’ta 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ile Arthur Masuaku ve golcü Ciro Immobile kart görmeleri durumunda Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı. Geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1’lik yenilgiler yaşanmıştı. Ayrıca, sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı’nda oynanan maçta da 3-1 kaybetmişti. Bu maçla birlikte Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig’deki 44. karşılaşmalarına çıkacak. 43 karşılaşmada, siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor; Beşiktaş 26 galibiyet alırken, 8 maç berabere tamamlandı ve Kasımpaşa 9 kez kazanabildi. Beşiktaş, bu maçlarda 88 gol atarken, Kasımpaşa 52 gol kaydetti. Ayrıca, iki takım 1962-1963 sezonunda toplam dört kez karşı karşıya gelmişti.