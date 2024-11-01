Beşiktaş, Kasımpaşa Maçına Hazır!

AÇIKLAMA ÜZERİNE ANTRENMAN GERÇEKLEŞTİ

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı duyuruya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde bir antrenman gerçekleştirildi. Antrenman, 5’e 2 pas ve koordinasyon çalışmasıyla başlamış olup, taktiksel çalışmayla sona erdi.

BEŞİKTAŞ YARIN KASIMPAŞA İLE PARKTA BULUŞUYOR

Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda yarın saat 19.00’da Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, takımın performansını sergilemesi için önemli bir fırsat sunuyor.