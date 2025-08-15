Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu İçin Devrede

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN BEŞİKTAŞ HIZLANDI

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe, İstanbul’a transfer etmeye hazırlandığı Kerem Aktürkoğlu için son anda fiyat düşürmesi nedeniyle iptal olan durumla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, yıldız oyuncu için resmi olarak harekete geçmiş durumda. Portekiz basınından güvenilir kaynaklardan biri olan Record, Fenerbahçe’nin Benfica ile 25 milyon euro bonservis konusunda anlaşmışken bu rakamın birden 18 milyon euro’ya düşmesini şaşkınlıkla karşıladı. Transfer sürecinin iki kulüp arasında bir soğukluk oluşturduğuna da dikkat çekti.

BENFİCA’DAN YENİ TALEP

Haberin devamında, Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon euro talep ettiğine ve milli oyuncunun Beşiktaş için İstanbul’a gidebileceğine yer verildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kerem transferinin bozulduğunu öğrenir öğrenmez hızla harekete geçti. Bu transferle birlikte hem kanat oyuncu eksikliğini gidermeyi amaçlıyor hem de ligde motivasyonu artırarak start vermek istiyor.