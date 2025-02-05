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Spor

Beşiktaş, Kırklarelispor’u 2-0 Mağlup Etti

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BEŞİKTAŞ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye Kupası D Grubu’nun ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş, 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor’u ağırladı. Siyah-beyazlılar, maçı 2-0’lık skorla kazanmayı başardı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere geçerken, Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. 62. dakikada Ernest Muçi, 79. dakikada ise Joao Mario’nun golleriyle takımının skorunu belirledi. İlk hafta Sivasspor’u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, kupada iki maçta da galip gelerek 6 puana ulaştı. Kırklarelispor ise ilk maçında Bodrum FK ile 4-4 berabere kalmıştı ve bu sonuçla 1 puanda kaldı.

SIRADA ANTALYASPOR VAR

Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndaki bir sonraki karşılaşmasını Antalyaspor’a karşı deplasmanda oynayacak. Kırklarelispor ise 1. Lig ekibi Kocaelispor ile evinde karşı karşıya gelecek.

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