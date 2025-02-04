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Spor

Beşiktaş Kırklarelispor’u Mağlup Etti

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BESİKTAŞ’IN KUPA YOLUNDAKİ BAŞARISI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 2. haftasında Kırklarelispor’u yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen D Grubu 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, rakibini 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlı ekip, kupada oynadığı iki maçı da kazanarak 3 puanla kapatıyor. Böylece bir üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde ediyor.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor’u 1-0’lık skorla geçmişti. Ole Gunnar Solskjaer’in takımı, grubun son müsabakasında ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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