Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlandı

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlıyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in idaresinde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması içeriyor. Antrenman; ısınma hareketleriyle başlayarak, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam ediyor. Antrenmanın tamamı taktik çalışmayla sonlanıyor. Basına kapalı şekilde yapılan idman, toplamda 1 saat sürüyor.

KONYA İÇİN YOLA ÇIKIYORLAR

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşmak üzere önemli bir adım atıyor. Takım, bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.