Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, KONYASPOR İLE ZİRVE YARIŞI VERİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak olan bu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi olarak Robert Schröder görev üstlenecek. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

LİGDEKİ PERFORMANSLAR

Beşiktaş, ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteriyor ve 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçta Beşiktaş, Ciro Immobile ve Rafa Silva’nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmişti.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Konyaspor’un kadrosu: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Aleksic, Tunahan, Yusuf, Melih Bostan. Beşiktaş’ta ise Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile sahada olacak. Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Gabriel Paulista, yaklaşık 3.5 ay sonra ilk 11’de yer alıyor. Paulista, son olarak 28 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi’nde forma giymişti.

SARIKART CEZALARI

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırındaki dört futbolcusuyla dikkat çekiyor. Bu oyuncular Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile’dir. Bu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Galatasaray derbisinde oynama şansları kalmayacak.

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig’de toplamda 48. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan 47 maçta Beşiktaş 27, Konyaspor ise 6 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, 92 gol atarken Konyaspor 43 gol kaydetti.

V İstatistiklerine göre Beşiktaş, Konya’da oynadığı 23 lig maçında 9 galibiyet alırken, 10 maç berabere sonuçlandı ve Konyaspor 4 maçta galip geldi. Beşiktaş, Konya’da 35 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü. Beşiktaş, 1992-1993 sezonunda Konyaspor karşısında 7-0’lık skorla lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini elde etmişti. Konyaspor ise 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’a karşı 4-1’lik skorla en farklı galibiyetini aldı.