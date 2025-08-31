Beşiktaş Kötü Başladı, Alanyaspor Kazandı

Gündem

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig, 2025-2026 sezonunun hareketli günlerini yaşıyor. 4. hafta mücadelesinde Joao Pereira’nın teknik direktörlüğündeki Alanyaspor ve Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hakem Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşmada Alanya Oba Stadyumu’nda buluştu. Beşiktaş, rakibine 2-0’lık sonuçla mağlup oldu.

KAZANAN TAKIM ALANYASPOR

Alanyaspor’un galibiyetini sağlayan goller, 45+5. dakikada penaltı atan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın’dan geldi. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Güven Yalçın, attığı gol sonrasında sevinmeyi tercih etmedi.

Avrupa’dan elenmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı oturtan Beşiktaş, Yalçın yönetimindeki ilk maçında yenilgiyle sahadan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ PUANDA SIKINTI YAŞIYOR

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 2 maça çıkmasına rağmen sadece 3 puanda kalmış oldu. Alanyaspor ise 3 maç sonucunda 4 puana ulaşarak hafif bir avantaj sağladı.

GELECEK MAÇLAR HAZIRLIĞI

Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir ile kendi sahasında karşılaşmaya hazırlanırken, Alanyaspor ise Konyaspor deplasmanına gitme planları yapıyor.

