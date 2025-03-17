Beşiktaş Kulübü, Ankara’da İftar Düzenledi

BEŞİKTAŞ’TAN RAMAZAN İFTARI

Beşiktaş Kulübü, Ramazan ayı nedeniyle bir iftar yemeği düzenleyerek Ankara’daki siyah-beyazlı taraftarlarıyla buluştu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, iftar yemeğinde yer aldı.

ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Düzenlenen iftar yemeği, yüksek yargı mensupları, bakanlık temsilcileri, kamu kurum yöneticileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Bu organizasyon, kulübün toplumsal birliği sağlama çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.