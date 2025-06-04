Beşiktaş Kulübü Başkanı S. A., ‘Dikilitaş Projesi’ni önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Proje hayata geçmezse ekonomik bağımsızlık kaybolacak, dedi. Kulüp, mali sorunları çözmek için çalışmalar yapıyor. S. A., spor ve organizasyon yapılandırması için kararlı olduklarını belirtti. Beşiktaş, yönetim hata ve sorunlarını geçmişteki yanlışları düzeltmekte kararlıdır

BEŞİKTAŞ’IN YÖNETİMİNDEN GÜNCEL AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü’nün Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş Projesi’nin siyah-beyazlı kulüp için ‘tarihi bir fırsat’ sunduğunu belirtti. “Bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaşımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek” şeklinde görüş belirten Adalı, geçmiş sezonu değerlendirirken, kulüp için zorlu süreçte çalıştıklarını vurguladı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, dört sezondur ligi bitirdikleri sıralamanın Beşiktaş’a yakışmadığını ifade etti.

KULÜP İÇİN GEREKEN DEĞİŞİM

Adalı, “Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş’a yakışır bir yer değil” diyerek, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi. “Bodrumspor maçı ile birlikte sezonu dördüncü olarak tamamladık. Dördüncü olmanın ötesinde, bizim tüm çabamız Beşiktaş’ı layık olduğu başarılarla buluşturmak için” şeklinde sözlerine devam etti. Kulüp bünyesinde yapılan değişiklerle, futbol takımının ayağa kaldırılması için çok kapsamlı bir yapılanma oluşturduklarının altını çizdi.

GELECEK TRANSFER DÖNEMİ HAZIRLIKLARI

Adalı, futbol takımını yeniden inşa etmek için gereken süreyi camiadan istediklerini ifade ederek, geçmiş dönemde devraldıkları durumu düzeltmek için sabırlı olmaları gerektiğini belirtti. “Bu sistemin giriş aşamasını tamamladık. Şimdi gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz” diye konuştu. Kendilerini eleştirenlere ise, “Bizimle aynı hedefe, aynı yola baş koymayan herkesle yollarımızı ayıracağız” dedi. Beşiktaş’ın mevcut takımının durumu hakkında açık sözlü olan Adalı, sıkıntılarının üstesinden birlikte aynı heyecanı taşıyan kişilerle gelebileceklerini vurguladı.

YENİ UYGULAMALAR VE PROJE HEDEFLERİ

Başkan Adalı, Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için yaptıkları çalışmaları sıralarken, yönetim olarak 30-35 milyon Euro’dan fazla ödeme yaptıklarını belirtti. “Beşiktaş, uzun zaman sonra borç azaltan bir yönetim gördü” ifadeleriyle mali yükümlülükler üzerinde durdu. Diğer branşlardaki gelişmelere değinen Adalı, hentbol, voleybol ve kadın basketbol takımları hakkında çıkan olumsuz haberlere yanıt vererek, yeni transferlerin devam ettiğini söyledi.

DİKİLİTAŞ PROJESİ’NE ÖNEMLİ VURGU

Dikilitaş Projesi üzerindeki heyecanını paylaşan Adalı, bu projenin Beşiktaş için gerçekten tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. “Bu proje sayesinde kulübümüz için önemli kaynaklar elde edeceğiz” şeklinde açıklamalar yaparak, pazar araştırmalarından edinecekleri gelir ile kulübün borçlarının kapatılacağını belirtti. Ayrıca, bu proje ile Emlak Konut ile iş birliği yapacaklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİ İÇİN GÜVENCE

Başkan Adalı, projelerin hayata geçirilmesi ile özellikle Beşiktaş’ın finansal bağımsızlığının sağlanacağına inandıklarını ifade etti. “Biz bu görevi, Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içerisinde devraldık” diyerek, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki çabalarını dile getirdi. “Dikilitaş projesinin de kefili, teminatı benim” diyerek, aldığı kararların kulüp menfaatine olduğunu kendine misyon edindiğini vurguladı.

Adalı, 22 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurula davet ederek, camianın bu projeye sahip çıkmasını istedi. “Gördüğünüz gibi, gerçekleştirmekte olduğumuz genel kurulumuzla ilgili birçok şey kulağıma geliyor” şeklinde umut dolu açıklamalarla sürecin olumlu yönde ilerleyeceğini belirtti.