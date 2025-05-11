Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, Seçimde Oyunu Kullandı. Birlik Ve Beraberlik İçin Uyardı. Çürük Yumurtaları Ayıklamazsak Projemiz Suya Düşer. Anneler Günü’nü Kutladı, Değerlere Vurgu Yaptı. Beşiktaşlı Duruşumuzu Ön Plana Almalıyız

HAZIRLIK VE BİRLİK ÇAĞRISI

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Çebi, camia içinde olması gereken birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe birlik ve beraberlik projemiz suya düşer” dedi. Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor. Ahmet Nur Çebi, 3 numaralı sandıkta oy verip, basın mensuplarına bazı açıklamalar yaptı.

SEÇİMİN ANLAM VE HEDEFİ

Çebi, “Hayırlı uğurlu olsun, her seçim yenilenme demektir. İnşallah Beşiktaş’ımız için hayırlı uğurlu olur. Zor günlerden geçiyoruz. Olması gereken şeyler yanlış bir şekilde gerçekleşti. İnşallah bunların hepsinin sonlandığı bir gün olur. Birlik ve beraberlik her zaman için ön planda. Biz de taraftarız. Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe birlik ve beraberlik projemiz suya düşer. Beşiktaş’ta değişmesi gereken çok şey bulunmuyor, sadece kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Beşiktaş belli bir Beşiktaş’tır; duruşu ve tarzı vardır. Önce Beşiktaşlı olanların Beşiktaşlı duruşuna göre kendilerini değiştirmesi gerekiyor” diye konuştu.

ANNELERE SAYGI VE DEĞER VURGUSU

Ahmet Nur Çebi, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Anneler hepimizin, sahipleri onlar. Babalar önemlidir ama anaların yeri dolmaz. Annelerimizin hepsinin ellerini öpüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Annelerinin kıymetini bilen Beşiktaşlılar zaten Beşiktaş’ın değerini bilmiş olurlar. Beşiktaş’ı biraz anne gibi görmeye çalışalım, sahiplenelim” şeklinde ifadeler kullandı.

BİRLİK VE BEYAZ DURUŞUN ÖNEMİ

Çebi, seçimi kim kazanırsa kazansın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. “Seçim bittikten sonra kim gelirse, toplanmamız gerekiyor. Beşiktaş’ın her zaman hedefi şampiyon olmaktır, en iyisini yapmaktır, başarılı olmaktır. Ama başarıya giden yollar her zaman mübah değildir. Önce kişilik ve tarzımızı, Beşiktaşlı duruşumuzu ön planda tutmalıyız” ifadelerini ekledi.