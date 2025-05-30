Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Toplanacak

GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Beşiktaş Kulübü, yönetim kuruluna çeşitli taşınmazlarla ilgili projeler, yeni yatırımlar ve kira sözleşmeleri konularında yetki vermek için genel kurul topluyor. Yapılan açıklamada, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’ndaki genel kurulun 15 Haziran’da gerçekleştirileceği, eğer çoğunluk sağlanamazsa, ikinci ve son toplantının 22 Haziran Pazar günü saat 10.30’da, yine aynı yerde yapacağı kaydedildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Toplantının gündeminde, kulübe ait taşınmazlarla ilgili öneriler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsa üzerindeki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılması yer alıyor. Bu maddeler hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunulacak.