Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Toplantısı Başladı

GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş Kulübü, yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başlıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen bu önemli toplantıda, kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantının başlangıcında saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

ADAYLAR VE ÜYE SAYISI

Kongrede mevcut başkan Serdal Adalı ile başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanlığı için mücadele ediyor. Oy kullanma hakkına sahip olan 27 bin 588 üye, aidatlarını yatırmış durumda. Seçimde Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla oy verecek. Genel kurulda, üyeler 30 farklı sandıkta oylarını kullanacak ve oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Ayrıca kongrede denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Başkan adaylarının belirlediği yönetim kurulu listeleri şu isimlerden oluşuyor:

Serdal Adalı’nın asıl üyeleri: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu ve Mehmet Sarımermer.

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.

Gürkan Aksoy’un asıl üyeleri: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal ve Çetin Yıldırım.

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.