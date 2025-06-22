Beşiktaş Kulübü’nde Genel Kurul Toplantısı Yapıldı. Geriye Kalan Maddeler Oy Çokluğuyla Kabul Edildi. Kulüp Yöneticilerine Taşınmaz Yöntemi Yetkisi Verildi. Reddedilen Maddelerse Kira Sözleşmeleri İle İlgiliydi

Beşiktaş Kulübü’nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılması gibi konular Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kuruluna yetki verilmesine dair maddeler genel kurul üyelerine sunuldu. Tüzüğün 23. maddesinin ‘j’ bendinde yer alan Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan ‘Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü’ ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanması planlanan Uzlaşma Protokolü, oy çokluğuyla reddedildi.

GERİYE KALAN MADDELER KABUL EDİLDİ

Reddedilen maddenin dışında, özellikle Dikilitaş projesi olmak üzere geriye kalan tüm maddeler oy çokluğuyla kabul edildi. Beşiktaş Kulübü’ne verilen yetkiler arasında İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi’ndeki taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınması, bu taşınmaz üzerinde inşaat yapılması ve kamu ya da özel kuruluşlarla gayrimenkul projeleri geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca, bu taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki işlemlerin yapılması ve inşaat öncesi ve sonrası izinlerin alınması konularında da yönetim kuruluna geniş yetkiler verildi.

KİRA SÖZLEŞMELERİNE YETKİ VERİLDİ

Kulübün mevcut taşınmazlarıyla ilgili olarak yeni gayrimenkul projeleri geliştirmek, kiralamak, ve gelir elde etmek amacıyla yeni taşınmaz satın alması için de yönetim kuruluna yetki verilmesi planlandı. Ayrıca, Vişnezade Mahallesi’nde yer alan BJK Plaza’nın 10 yıl ve üzeri süreyle kiraya verilmesi ve gerekirse kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi konularında da yönetim kuruluna yetki tanındı. Genel kuruldaki diğer maddeler ise kulübün halka açıklık oranının değiştirilmesi ve hisse senetleri üzerindeki rehin tesis edilmesi gibi konuları kapsamakta.

REDDEDİLEN TEKLİFLER

Toplantıda reddedilen maddeler arasında Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü’nün 01.01.2026’dan itibaren 15 yıl uzatılması ve BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içindeki ofis bloğuna dair kiralama maddesi de yer aldı. Bu maddeler genel kurulda oy çokluğuyla geçmedi.