Beşiktaş Kulübü’nün Genel Kurulu Başladı

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLER BAŞLADI

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Bu önemli organizasyon, Beşiktaş’ta bulunan Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor ve siyah-beyazlıların 37. başkanının belirlenmesi için düzenleniyor. Toplantı, saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı.

DUVAN BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN ADAYLARI

Genel kurulda, Uğur Poyraz divan başkanı olarak seçildi. Başkanlık için yarışacak olan adaylar ise Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy. Beşiktaş’ta oy kullanma hakkı bulunan toplamda 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirebilecek. Sandıkların kapanma saati 17.00 olarak belirlendi. Adalı, beyaz pusula ile, Aksoy ise turuncu pusula ile oy kullanacak.

SEÇİM SÜRECİ VE KURULLAR

Bu genel kurulda, başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek. Ayrıca, denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu gibi önemli kurulların da seçimleri yapılacak. Beşiktaş camiasında heyecanla beklenen bu işlem, kulüp geleceği açısından kritik bir öneme sahip.