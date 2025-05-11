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Beşiktaş Kulübü Seçimi Tamamlandı

OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANDI

Beşiktaş Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli kongrede, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Üyeler, 30 sandıkta oy kullanma fırsatı buldu.

OY SAYIMINA GEÇİLDİ

27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının tanındığı genel kurulda, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Kulüpten elde edilen bilgilere göre, Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için kıyasıya yarışıyor. Genel kurulda yaklaşık 5 bin 500 üyenin katılımcı olarak yer aldığı bildirildi.

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