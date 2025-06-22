Beşiktaş Kulübü Toplantısında Madde Reddedildi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Kulübü, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda olağanüstü genel kurul toplantısını düzenledi. Toplantıda 7. maddeye onay verilmedi. Kulübün yönetimi, Fulya’daki akaryakıt istasyonunun kira sözleşmesinin uzatılması konusunda talep ettiği yetkiyi, oy çokluğuyla kaybetti.

YETKİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Aşağıdaki madde oy çokluğuyla reddedildi. Tüzüğün 23. maddesinin ‘j’ bendine istinaden Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan ‘Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü’ ile sözleşme süresinin 01.01.2026 tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl süre ile uzatılması ve bu doğrultuda kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.” ifadeleri yer aldı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Toplantıya katılan Serdal Adalı, 7. maddenin reddine dair açıklamalarda bulundu. Adalı, “Bir önceki oylama ve bundan sonra gelecek Aşçıoğlu konusu ile ilgili oylama, bizim size sormak için getirdiğimiz oylamalardır. İstediğimiz ya da istemediğimiz herhangi iki madde değildir. Ne derseniz onu yapacağız. Onun için böyle yönetim kurulu masasına bakarak tezahürat yapmanın manası yok.” dedi.