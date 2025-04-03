Beşiktaş Kupadan Erken Elendi

MAÇIN SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, evinde Göztepe ile karşılaştı. Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen bu önemli karşılaşmayı Göztepe 3-1 gibi net bir skorla kazandı.

GÖZTEPE’NİN GOLLERİ

Göztepe’nin galibiyetine katkı sağlayan goller, Romulo’nun 38, 79. (penaltı) ve 81. dakikalarda yaptığı atışlarla geldi. Beşiktaş ise, 30. dakikada Ernest Muci’nin kaydettiği golle maçta bir puan aldı.

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç’un 36. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla sahada 10 kişi kalma durumuna düştü. Bu sonuçla, son şampiyon Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’na veda ederken, Göztepe yarı finale yükseldi. Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile mücadele edecek.