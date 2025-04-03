Gündem

Beşiktaş Kupaya Erken Veda Etti!

besiktas-kupaya-erken-veda-etti

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Göztepe’yi Tüpraş Stadı’nda konuk etti. Yapılan mücadeleyi konuk takım Göztepe, 3-1’lik skorla kazandı. Göztepe’nin galibiyetinde önemli rol oynayan Romulo, 38, 79. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada gollerini attı. Beşiktaş’ın tek golü ise 30. dakikada Ernest Muci’den geldi.

Beşiktaş, bu maçta 36. dakikada Tayyip Talha Sanuç’un gördüğü direkt kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Bu gelişme, takımın oyun düzenini olumsuz etkileyerek, karşılaşmanın sonucunu belirleyen faktörlerden biri oldu. Bu skorla son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na veda ederken Göztepe ise yarı finale yükseldi. Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail Gazze’de Okulu Bombaladı, 25 Şehit

Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistinlilerin bulunduğu bir okula düzenlediği saldırıda 25 kişi yaşamını yitirirken, 100'e yakın kişi yaralandı.
Gündem

Kazalarda 13 Kişi Daha Vefat Etti

Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi yaşamını yitirirken, tatilin başından beri toplam can kaybı 47'ye ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.