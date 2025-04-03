Beşiktaş Kupaya Erken Veda Etti!

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Göztepe’yi Tüpraş Stadı’nda konuk etti. Yapılan mücadeleyi konuk takım Göztepe, 3-1’lik skorla kazandı. Göztepe’nin galibiyetinde önemli rol oynayan Romulo, 38, 79. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada gollerini attı. Beşiktaş’ın tek golü ise 30. dakikada Ernest Muci’den geldi.

Beşiktaş, bu maçta 36. dakikada Tayyip Talha Sanuç’un gördüğü direkt kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Bu gelişme, takımın oyun düzenini olumsuz etkileyerek, karşılaşmanın sonucunu belirleyen faktörlerden biri oldu. Bu skorla son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na veda ederken Göztepe ise yarı finale yükseldi. Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.