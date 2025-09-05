Beşiktaş, Laporte İle Transfer Geliştiriyor

Beşiktaş, bu sezon Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yola çıkarken transfer çalışmalarını sürekli sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım atan Kara Kartal, gündemine Aymeric Laporte’yi aldı. Beşiktaş’ın bu yıldız oyuncunun transferine yönelik girişimleri merak ediliyor.

SAVUNMA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Beşiktaş yönetimi, Serdal Adalı yönetiminde stoper bölgesine takviye yapmak için hızla hareket ediyor. Siyah-Beyazlılar, Suudi Arabistan Pro Lig takımında forma giyen Aymeric Laporte’yi transfer gündemine aldı. Laporte için ilk resmi girişim yapıldığı bildiriliyor. Ertan Süzgün’ün haberine göre Beşiktaş, Al Nassr’ın 31 yaşındaki İspanyol stoperi için harekete geçti ve oyuncuya resmi teklif sundu.

LAPORTE’NİN KULÜP GEÇMİŞİ

Aymeric Laporte, 2018-2023 yılları arasında Premier Lig’in köklü takımlarından Manchester City’de görev yaptı. İngiliz kulübünde toplam 180 maça çıkan tecrübeli stoper, Pep Guardiola yönetiminde birçok başarı elde etti. Futbol kariyerine Athletic Bilbao’nun altyapısında başlayan Laporte, 2012 yılında profesyonel sözleşme imzaladı ve kısa sürede Avrupa futbolunun en değerli savunmacıları arasında yer buldu. Genç yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı’nda oynayan Laporte, daha sonra İspanya’yı tercih etti ve toplamda 40 kez milli formayı giydi. Euro 2024’te şampiyonluk yaşayan İspanya kadrosunda 6 maçta görev aldı.