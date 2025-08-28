Haberler

Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 mağlup oldu

BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında, sahasında İsviçre’nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki serüvenine son verdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon resmi olarak 7. maçında kalesinde 12. golü görmüş oldu.

KALENİ GOLLERLE DOLDU

Beşiktaş, Avrupa kupası mücadelelerinde şanssız bir süreç geçiriyor. Takım, bu süre zarfında 6 Avrupa kupası ve 1 Trendyol Süper Lig maçı dahil olmak üzere toplamda 12 gole engel olamıyor. Son karşılaşmada, rakip takımın attığı gol, Beşiktaş’ın kalesini bir kez daha açtığını gösterdi.

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

