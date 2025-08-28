Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 mağlup oldu

BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında, sahasında İsviçre’nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki serüvenine son verdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon resmi olarak 7. maçında kalesinde 12. golü görmüş oldu.

KALENİ GOLLERLE DOLDU

Beşiktaş, Avrupa kupası mücadelelerinde şanssız bir süreç geçiriyor. Takım, bu süre zarfında 6 Avrupa kupası ve 1 Trendyol Süper Lig maçı dahil olmak üzere toplamda 12 gole engel olamıyor. Son karşılaşmada, rakip takımın attığı gol, Beşiktaş’ın kalesini bir kez daha açtığını gösterdi.