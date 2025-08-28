Beşiktaş, Lausanne’a 1-0 yenildi

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA SERÜVENİ SONA ERDİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play off turunda Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, değerlendirmelerini yaptı. Solskjaer, “Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili… Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor.” dedi.

ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYOR

İstifa tepkileri hakkında da konuşan Solskjaer, “Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa’da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum.” şeklinde ifadeler kullandı. Norveçli teknik adam, ‘İstifa etme düşüncesi var mı, görevden alınma kaygısı var mı?’ sorusuna, “Tabii ki kulüp, kulüp için doğru olduğunu düşünüyorsa yapabilir. Bu zaten normaldir. Ben her gün takımı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatımda hiç pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün çok fazla savaşmaya hazır olduklarını gördüm. Bizim yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek.” yanıtını verdi.

SORUMLULUK ALDI

Solskjaer son olarak, “Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum. Shakhtar maçlarında turu geçmeyi hak etmemiştik. Lausanne turunda da hayal kırıklığı yaratıyoruz. Her zaman teknik direktörler sorumludur, bu normaldir.” açıklamasında bulundu.