Beşiktaş, LAUSANNE’a Veda Etti..

UEFA KONFERANS LİGİ HEYECANI YAŞANDI

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turunda rövanş maçları büyük bir heyecanla devam etti. Ols Gunnar Solskjaer’in teknik direktörlüğündeki temsilcimiz Beşiktaş, Peter Zeidler’in yönetimindeki İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaştı. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet’in düdük çaldığı karşılaşma, Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşti. İlk maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rövanşta sahasında Lausanne’a 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

İLK YARININ ÇEKİŞMESİ

Karşılaşmanın ilk önemli fırsatını Beşiktaş değerlendirdi. 19’uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rafa, penaltı noktasına pasını verdi. Abraham’ın vuruşu savunmaya çarparak geri döndü. Siyah-beyazlı ekip, 42’nci dakikada yine Abraham’la gol için şans yakaladı ama skoru değiştiremedi. Konuk takım ise 45+2’nci dakikada Oyedeji’nin attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarı başladığında, Beşiktaş zorlu bir durumla karşılaştı. Uduokhai, sol tarafta rakibe yaptığı faul sebebiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış oldu.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarıdaki değişikliklerle oyuna etki etmeye çalıştı, fakat aradığı sonucu bulamadı. Maçta başka gol olmayınca, Beşiktaş sahasında Lausanne’a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.