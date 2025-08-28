Beşiktaş, Lausanne’ı 1-0 yendi

Haberler

BEŞİKTAŞ EUROPA KUPALARINA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre’nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda ediyor. Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, takımı protesto etti.

Tüpraş Stadyumu’nu dolduran Beşiktaş taraftarları, maç sonrasında futbolcuları, teknik ekibi ve Başkan Serdal Adalı’yı hedef alarak sert tepkiler gösterdi. Maç bitiminde futbolculara yönelik büyük bir tepki oluşurken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer istifaya davet edildi.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından bir süre tribünlerde kalan taraftarlar, protestoların ardından Tüpraş Stadyumu’ndan ayrılmayı tercih etti. Olaylı geçen bu gecede Beşiktaş, Avrupa hedeflerine veda etmiş oldu.

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

