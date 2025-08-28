Beşiktaş, Lausanne’ı 1-0 yeniyor

İKİNCİ MAÇTA BEŞİKTAŞ VE LAUSANNE KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu çerçevesinde İsviçre’nin Lausanne ekibiyle kendi sahasında mücadele ediyor. İlk yarının sonuna gelindiğinde konuk takım Lausanne, sahadan 1-0’lık avantajla ayrılıyor.

İLK YARIDA DOĞAN FIRSATLAR VE GOL

Maçın ilk yarısında Beşiktaş, 18. dakikada sağ kanattan gelişen atakla pozisyon buldu. Rafa Silva, ceza alanının içine kadar inip pasını penaltı noktasının gerisindeki Abraham’a gönderdi. Ancak Abraham’ın şutu Lausanne savunmasından geri döndü. 42. dakikada ise Taylan’ın sağdan yaptığı ortada top, savunmadan sekip ceza sahası içinde Emirhan’ın önüne düştü. Emirhan, pasını Rafa Silva’ya aktardı. Silva’nın pası, Abraham’a gitti ama kaleci Leitica, Abraham’ın sert şutunu kurtardı. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala, 45+1. dakikada Nathan Oyedeji, Mouanga’nın uzun pasında kaleci Mert’le karşı karşıya kalarak çarprazdan şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Lausanne 1-0 öne geçti.

MAÇIN DETAYLARI VE TAKIMLARIN KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard ve Martin Markus olarak belirlendi. Beşiktaş’ın kadrosu Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham’dan oluşuyor. Yedek oyuncular ise Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, David Jurasek ve Ernest Muçi. Teknik direktörlük görevini ise Ole Gunnar Solskjaer üstleniyor. Lausanne takımında ise kaleci Karlo Letica’nın yanı sıra Kevin Mouanga, Abdou Sow, Bryan Okoh, Morgan Poaty, Brandon Soppy, Jamie Roche, Olivier Custodio, Beyatt Lekweiry, Nathan Oyedeji ve Gaoussou Diakite yer alıyor. Yedekler arasında ise Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Rodolfo Lippo, Sekou Fofana, Gabriel Sigua, Alban Ajdini, Seydou Traore, Oscar Renovales, Souleymane N’Diaye ve Muhannad Al Saad bulunuyor. Teknik direktörlük görevini Peter Zeidler yürütüyor.

MAÇIN ÖNEMLİ GOLLERİ VE KARTLAR

Nathan Oyedeji, 45+1. dakikada Lausanne için gol atarak takımına öne geçiren isim oldu. Beşiktaş’tan Rafa Silva ve Wilfred Ndidi, maçta sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.