Beşiktaş Lausanne ile Beraber Kaldı

BEŞİKTAŞ MAÇININ SONUCU VE HOCANIN GÖRÜŞLERİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında İsviçre temsili Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

MAÇIN KONTROLÜ VE HAZIRLIK DURUMU

“1-0 öndeyseniz daha iyi savunma yapıp 2. golü umarsınız. Bunu beklersiniz. Deplasmanda, Avrupa’da bazen böyle olabiliyor. Rakibimiz fiziksel olarak güçlü bir takım. Kornerden gol yedik, hayal kırıklığı yaşıyorum.” diyen Solskjaer, maçın sentetik zemininin oyuncular üzerinde etkili olduğunu vurguladı. “Galip gelmeyi istiyorduk. Biz kontratak fırsatları bulduk ama arkada da rakibe çok alan verdik.” şeklinde sözlerine devam etti.

OYUNCULARIN PERFORMANSI VE TARAFTAR ETKİSİ

“Lausanne’ın kendine has iyi olduğu noktalar var. Sentetik zemini de göze alarak Emirhan, Gabi ve Felix ile kanalları kapatmaya çalıştık. Üçü de çok iyi iş çıkardı. Milot kanat olarak çok iyi mücadele etti. Onun adına mutluyum, golünü attı.” ifadeleriyle oyuncularını öven Solskjaer, maç boyunca rakip takıma fazla alan verdiklerinin altını çizdi. “Çok fazla kontratak bulduk ama rakibimize topu kaptırıp kontralara fırsat verdik.” diyerek rakip takımın avantajı değerlendirmesine izin verdiklerini belirtti.

İLERİYİ DÜŞÜNME VE GELECEK HAFTA

“Joao, Orkun ve Ndidi ile orta sahada kontrolü daha fazla sağlayabiliyoruz ama ilk yarıda çok top kaybı yaptık.” diyen teknik adam, sentetik zemin nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade etti. İkinci yarıda daha iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Solskjaer, bu ortamı lehlerine çevirerek taraftar desteğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Son olarak, “Hocalarımla 10-15 dakikalık düşüşleri konuşuyoruz.” diye ekleyen Solskjaer, oyuncuların motive olma konusunda inisiyatif alması gerektiğini vurguladı. “Oyun kontrolünü kaybettik bunu yapınca.” sözleriyle takımın mücadele gücünü artırmaları gerektiğine dikkat çekti.