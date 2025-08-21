Beşiktaş, Lausanne ile Beraberlik Sağladı

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMANDAKİ MÜCADELESİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaştı. Maç, İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan La Tuiliere Stadı’nda gerçekleşti ve siyah beyazlı ekip, karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İLK 11’LER

Ev sahibi takım Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite şeklinde sahadaki yerini aldı. Beşiktaş ise şu oyuncularla mücadele etti: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Abraham.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ ANLAR

Maç, ilk düdüğün ardından başladı. 5. dakikada Diakite, Beşiktaş ceza sahasına girdikten hemen sonra şutunu çekti fakat kaleci Ersin topu iki hamlede kornere çeldi. 9. dakikada Sene, sağ çaprazdan Beşiktaş ceza sahasına girerek şutunu kullandı, Ersin bu pozisyonda da soluna giden topu uzanarak uzaklaştırdı.

28. dakikada Orkun, Lausanne ceza sahasının sol yan çizgisi ile ön çizgisinin birleşim noktasından frikik kullandı ancak top az bir farkla üstten dışarı çıktı. 31. dakikada Beşiktaşlı Uduokhai, Soppy’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.