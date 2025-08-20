Beşiktaş Lausanne ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ, LAUSANNE İLE YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre’nin Lausanne takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşma, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki 257. maçı olacak. Siyah-beyazlı ekip, Stade de la Tuiliere’de saat 21.15’te başlayacak müsabakada Lausanne’ı yenerek lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Üçüncü eleme turunda St Patricks’i 4-1 ve 3-2’lik skorlarla geçerek tur atlayan Beşiktaş, bu hedefe ulaşmak için sahada olacak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANS

Beşiktaş, Lausanne maçıyla birlikte Avrupa kupalarında toplamda 257. randevusuna çıkıyor. Geride kalan 256 maçta 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, rakip fileleri 347 kez havalandırırken, kalesinde 393 gol gördü. UEFA Konferans Ligi’nde ise şu ana kadar 14 maça çıkan Beşiktaş, 9 galibiyet elde etti. 1 kez berabere kaldığı bu organizasyonda 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü. Lausanne maçı, Konferans Ligi’ndeki 15. mücadele olacak.

İSVİÇRE TAKIMLARI İLE GEÇMİŞ GÖRÜŞMELER

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte İsviçre takımlarıyla 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Lugano ile 4 maç yaparak 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Zürih ile ise 2 mücadele oynayarak 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlıların deneyimi, Lausanne maçında önemli bir etken olabilir.

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK VE UEFA LİSTESİ GÖRÜŞMELERİ

Beşiktaş’ta sakatlığı süren Mustafa Erhan Hekimoğlu, Lausanne maçında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında hafif sakatlık yaşayan Muçi ve Jurasek’in durumları ise yapılacak son antrenmanın ardından belirlenecek. Ayrıca, Beşiktaş, UEFA listesinde de değişikliğe giderek Atletico Paranense’ye transfer olan Elan Ricardo’nun yerine Taylan Bulut’u, Jean Onana’nın yerine ise Wilfred Ndidi’yi dahil etti.

HAKEM ATAMALARI

Lausanne – Beşiktaş maçında, Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad’a yardımcılık yapan Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olarak belirlenirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Tom Harald Hagen görev alacak. AVAR koltuğunda ise Mohammad Usman Aslam yer alacak.