Beşiktaş, Lausanne ile Maç Yapacak

BEŞİKTAŞ’IN UEFA KONFERANS LİGİ MÜSABAKASI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile mücadele edecek. Maç, İsviçre’nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı’nda gerçekleşecek ve TSİ 21.15’te başlayacak. Maç, S Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

HAKEMLER VE KADROLAR

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonu’ndan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad’ın yardımcıları Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen olacak. Lausanne takımının oyuncu kadrosunda; Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene ve Diakite yer alıyor.

Beşiktaş’ta ise Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Orkun, Ndidi, Joao Mario, Rafa Silva ve Abraham forma giyecek.

Seydikemer Yangını Kontrol Altına Alındı

Seydikemer'de ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
İsrail, Gazze’yi İşgal Etme Niyeti Taşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere başlayacaklarını belirtmesine rağmen, Hamas ile ateşkes sağlansa dahi Gazze'yi işgal edeceklerini açıkladı.

