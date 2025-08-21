Beşiktaş, Lausanne ile Maç Yapacak

BEŞİKTAŞ’IN UEFA KONFERANS LİGİ MÜSABAKASI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile mücadele edecek. Maç, İsviçre’nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı’nda gerçekleşecek ve TSİ 21.15’te başlayacak. Maç, S Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

HAKEMLER VE KADROLAR

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonu’ndan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad’ın yardımcıları Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen olacak. Lausanne takımının oyuncu kadrosunda; Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene ve Diakite yer alıyor.

Beşiktaş’ta ise Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Orkun, Ndidi, Joao Mario, Rafa Silva ve Abraham forma giyecek.