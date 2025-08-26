Beşiktaş, Lausanne Maçı İçin Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Lausanne karşısında oynayacağı rövanş maçına yönelik çalışmalara sabah yaptığı antrenmanla devam ediyor. Antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşiyor ve Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde yapılıyor.

ANTRENMAN PROGRAMI

Isınma koşularıyla başlayan bu idman, takımın kondisyonunu artırmayı ve taktiksel stratejileri geliştirmeyi amaçlıyor. Antrenmanın sonunda, teknik idman çalışmaları yapılarak gün sonlandırılıyor.