Haberler

Beşiktaş, Lausanne Maçı İçin Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Lausanne karşısında oynayacağı rövanş maçına yönelik çalışmalara sabah yaptığı antrenmanla devam ediyor. Antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşiyor ve Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde yapılıyor.

ANTRENMAN PROGRAMI

Isınma koşularıyla başlayan bu idman, takımın kondisyonunu artırmayı ve taktiksel stratejileri geliştirmeyi amaçlıyor. Antrenmanın sonunda, teknik idman çalışmaları yapılarak gün sonlandırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersİfon Köylerinde Silah İzin Verilmedi

Amasya Merzifon'da jandarma, düğünlerde silah atılmasını önlemek için 'Silahsız Düğün' projesini tanıttı ve köylülerle tehlikeleri paylaştı.
Haberler

Hendek’teki Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

Hendek'teki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedenleri belirsizliğini korurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.