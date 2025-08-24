Beşiktaş, Lausanne Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, UEFA KONFERANS LİGİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nun rövanş maçı için Lausanne ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapmaya başladı.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDEKİ ANTRMAN

Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, 5’e 2 top kapma egzersizi ile sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.