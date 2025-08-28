Beşiktaş, Lausanne Maçında 10 Kişi Kaldı

BEŞİKTAŞ LAUSANNE MAÇINDA KIRMIZI KART ŞOKU

UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş, Lausanne ile karşılaştı. İlk maç 1-1 sonuçlanmıştı ve rövanş öncesi gözler siyah-beyazlıların performansında toplanmıştı. Ancak Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatarak sıkıntılı bir duruma düştü.

KIRMIZI KART HÜSRANI İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın 46. dakikasında Felix Uduokhai, kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı. Deneyimli defans oyuncusu, ikinci yarının hemen başında 12. saniyede kırmızı kartı görerek oyundan ihraç edildi. Uduokhai’nin soyunma odasına giderken tünelleri yumruklayarak büyük bir öfke gösterdiği gözlendi. Beşiktaş, Uduokhai’nin kırmızı kartıyla birlikte maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.