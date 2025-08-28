Haberler

Beşiktaş, Lausanne Maçında Yenik Düştü

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre takımı Lausanne’a 1-0 kaybetti ve bu sonuçla Avrupa kupaları yoluna veda ediyor. Siyah-beyazlılar, bu kritik karşılaşmada evinde lisanssız olan İsviçre temsilcisiyle karşılaşıp istediği sonucu alamadı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA YOLCULUĞU

Bu sezon, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki macerası, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile oynamasıyla başladı. Bu karşılaşmalarda rakibine 4-2 ve 2-0’lık skorlarla yenilerek elendi. Ardından, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İrlanda ekibi St. Patrick’s ile karşılaştı ve bu mücadelenin üstesinden gelerek 4-1 ve 3-2’lik sonuçlarla tur atladı. Play-off aşamasında ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşerek mücadele etti.

SON MAÇIN DETAYLARI

İsviçre’de oynanan ilk maçta iki takım 1-1 berabere kaldı. Ancak Beşiktaş, evindeki rövanş mücadelesinde rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti. Bu sonuç, Beşiktaş için bir hayal kırıklığı yaratırken, taraftarlarını derin bir üzüntüye soktu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Haberler

Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.