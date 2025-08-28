Beşiktaş, Lausanne Maçında Yenik Düştü

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre takımı Lausanne’a 1-0 kaybetti ve bu sonuçla Avrupa kupaları yoluna veda ediyor. Siyah-beyazlılar, bu kritik karşılaşmada evinde lisanssız olan İsviçre temsilcisiyle karşılaşıp istediği sonucu alamadı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA YOLCULUĞU

Bu sezon, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki macerası, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile oynamasıyla başladı. Bu karşılaşmalarda rakibine 4-2 ve 2-0’lık skorlarla yenilerek elendi. Ardından, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İrlanda ekibi St. Patrick’s ile karşılaştı ve bu mücadelenin üstesinden gelerek 4-1 ve 3-2’lik sonuçlarla tur atladı. Play-off aşamasında ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşerek mücadele etti.

SON MAÇIN DETAYLARI

İsviçre’de oynanan ilk maçta iki takım 1-1 berabere kaldı. Ancak Beşiktaş, evindeki rövanş mücadelesinde rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti. Bu sonuç, Beşiktaş için bir hayal kırıklığı yaratırken, taraftarlarını derin bir üzüntüye soktu.