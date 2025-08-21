Beşiktaş, Lausanne Sport ile 1-1 eşitlikte

MAÇIN ÖZETİ

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nun ilk karşılaşmasında Beşiktaş, İsviçre’nin Lausanne Sport takımıyla 1-1’lik skorla berabere kaldı. Maç boyunca iki takım da etkili ataklar geliştirdi.

İKİNCİ YARI GÖRÜNTÜLERİ

Maçın ikinci yarısında, 59. dakikada sağ kanattan Rashica’nın ortasında arka direkte Rafa Silva’nın şutunda top az bir farkla dışarı gitti. 70. dakikada Rafa Silva’nın sol kanattan ceza sahasına girmesiyle yaptığı pasında Abraham’ın şutu, savunmadan döndü. Ardından 78. dakikada Diakite’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut, yan ağlarda kaldı. 83. dakikada sağ kanattan Olivier Custodio’nun kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Okoh düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve maç skoru 1-1 oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Mücadele Stade de la Tuiliere stadyumunda gerçekleştirildi. Hakemler Sigurd Smehus Kringstad, Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen maçı yönetti.

Lausanne Sport kadrosu: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (Fofana dk. 90+2), Soppy (Butler-Oyedeji dk. 63), Roche, Custodio, Lekoueiry (Alban Ajdini dk. 85), Sene, Diakite (Sigua dk. 85) şeklinde belirlendi. Yedek oyuncular arasında Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Lorenzo Bittarelli, Lippo, Seydou Traore, S. NDiaye ve Muhannad Al Saad yer aldı. Teknik direktörlük görevini Peter Zeidler üstlendi.

Beşiktaş kadrosu ise Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica (Taylan Bulut dk. 84), Orkun (Kartal Kayra Yılmaz dk. 84), Ndidi, Jurasek (Emrecan Terzi dk. 68), Rafa Silva, Joao Mario ve Abraham’dan oluştu. Yedeklerde Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo ve Necip Uysal bulunuyor. Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer.

Goller ise Okoh’un 83. dakikada attığı golle Lausanne Sport, Rashica’nın 45. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş tarafından geldi. Sarı kartlar ise Beşiktaş’tan Uduokhai, Rashica ve Abraham’a verildi.