Beşiktaş, Lausanne-Sport ile Oynayacak

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşındaki müsabakada Beşiktaş, İsviçre’nin Lausanne-Sport takımını Tüpraş Stadyumu’nda konuk ediyor. Beşiktaş taraftarları için büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

MAÇIN SAATİ VE HAKEMİ

Beşiktaş ile Lausanne-Sport arasındaki bu rövanş maçı, Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak. UEFA, mücadeleye atanacak hakemi de açıkladı. Bu önemli karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet, daha önce birçok Avrupa kupası maçında görev almış ve tarafsız yönetimiyle tanınan bir hakem olarak biliniyor.

YAYINCI KURULUŞ

Mücadele, Türkiye’de geniş kitlelerce izlenebilecek. Yayıncı kuruluş olarak Show TV, bu maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek. Bu da taraftarların Beşiktaş’ı desteklemek için önemli bir fırsat sunuyor.