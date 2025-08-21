Beşiktaş, Lloyd Kelly’i Kadrosuna Katmak İstiyor

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER HEDEFLERİ

Yeni sezonuna galibiyetle başlayan Süper Lig ekibi Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için İtalya’nın yolunu tutuyor. The Sun’da yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen 26 yaşındaki İngiliz stoper Lloyd Kelly’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Siyah-beyazlı ekip, hazırlık kampında gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli oyuncu için harekete geçmiş durumda. Kelly’nin mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor ve Beşiktaş’ın İngiliz savunmacıya bir teklif sunmuş olduğu bildiriliyor. Ayrıca, haberde Beşiktaş’ın yanı sıra Premier Lig takımları Crystal Palace ve Sunderland’in de oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

KELLY’NİN GEÇEN SEZONU

Geçen sezonda 19 resmi maçta forma giyen Kelly, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasında yer alan Kelly, savunma hattını güçlendirmek amacıyla düşündüğü önemli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.