Haberler

Beşiktaş, Maç Hazırlıklarına Başladı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ev sahipliği yapacağı Başakşehir maçı için çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlı takım, iki günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenmana başladı.

ANTRENMANIN İÇERİĞİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki bu çalışma, kondisyon ve taktik üzerine yoğunlaştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti ve dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

TAKIMIN HAZIRLIK PERİYODU

Oyuncular, başta yoğun bir fiziksel çalışma olmak üzere, önümüzdeki karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için büyük bir gayret gösteriyor. Başakşehir ile oynanacak olan bu önemli maç, takımın ligdeki gidişatı açısından kritik bir dönem olabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Haberler

Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.