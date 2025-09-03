Beşiktaş, Maç Hazırlıklarına Başladı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ev sahipliği yapacağı Başakşehir maçı için çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlı takım, iki günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenmana başladı.

ANTRENMANIN İÇERİĞİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki bu çalışma, kondisyon ve taktik üzerine yoğunlaştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti ve dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

TAKIMIN HAZIRLIK PERİYODU

Oyuncular, başta yoğun bir fiziksel çalışma olmak üzere, önümüzdeki karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için büyük bir gayret gösteriyor. Başakşehir ile oynanacak olan bu önemli maç, takımın ligdeki gidişatı açısından kritik bir dönem olabiliyor.