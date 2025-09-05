Haberler

Beşiktaş Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında mücadele edeceği Başakşehir FK karşılaşması için hazırlıklarına bu akşamki antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik odaklı gerçekleşti.

Antrenmanın İçeriği

Antrenman, ısınma koşuları ve ardından yapılan pas çalışmalarıyla başladı. Devamında ise dar alanda çift kale maç ve yan top çalışması gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

