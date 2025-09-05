Beşiktaş Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında mücadele edeceği Başakşehir FK karşılaşması için hazırlıklarına bu akşamki antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik odaklı gerçekleşti.

Antrenmanın İçeriği

Antrenman, ısınma koşuları ve ardından yapılan pas çalışmalarıyla başladı. Devamında ise dar alanda çift kale maç ve yan top çalışması gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.