Beşiktaş, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasına odaklandı. İdman, ısınma koşuları ile 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

YENİ TRANSFERLER AİLEYE KATILDI

Siyah-beyazlıların bu antrenmanında yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı da takımla birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Beşiktaş, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.