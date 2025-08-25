Beşiktaş, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ’IN RÖVANŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Takım, bu sabah yaptığı antrenmanda tüm dikkatini hazırlıklara yönlendirdi. Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdman boyunca kondisyon ve taktik çalışmalarına ağırlık verildi. İdman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü ve basına kapalı şekilde tamamlandı. Beşiktaş, rövanş maçına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.