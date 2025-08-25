Haberler

Beşiktaş, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ’IN RÖVANŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Takım, bu sabah yaptığı antrenmanda tüm dikkatini hazırlıklara yönlendirdi. Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdman boyunca kondisyon ve taktik çalışmalarına ağırlık verildi. İdman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü ve basına kapalı şekilde tamamlandı. Beşiktaş, rövanş maçına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

