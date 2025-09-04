Haberler

Beşiktaş, Maç Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

BEŞİKTAŞ’IN ANRENRAN HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK için hazırlıklara çift antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular gruplara ayrılarak kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

AKŞAM ANRENRANI KONDISYON VE TAKTİK ÜZERİNE OLDU

Günün ikinci antrenmanı olan akşam seansı, kondisyon ve taktik çalışmaları ile gerçekleşti. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladıktan sonra, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 18.00’de devamsız antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.
Haberler

Polis, Kadını Güçle Gözaltına Aldı

ABD'de bir kadın, trafik cezası nedeniyle tartıştığı polise kalem fırlatınca sert biçimde gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.