Beşiktaş, Maç Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

BEŞİKTAŞ’IN ANRENRAN HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK için hazırlıklara çift antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular gruplara ayrılarak kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

AKŞAM ANRENRANI KONDISYON VE TAKTİK ÜZERİNE OLDU

Günün ikinci antrenmanı olan akşam seansı, kondisyon ve taktik çalışmaları ile gerçekleşti. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladıktan sonra, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 18.00’de devamsız antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.