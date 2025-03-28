Beşiktaş, Maç İçin İsviçreli Hakem Getiriyor

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DERBİSİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Maçta Türk hakem Yasin Kol görev üstlenecek. Siyah-beyazlı ekip, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un haberine göre, İsviçreli eski hakem Urs Meier’i Galatasaray maçını gözlemlemesi için İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

SERDAL ADALI’NIN AÇIKLAMALARI

TFF’nin yabancı hakem talebine olumlu yanıt vermeyip derbiye Yasin Kol’u atamasının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sert açıklamalar yaptı. Adalı, Galatasaray derbisi için Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluştuklarını duyurdu. Adalı, “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” şeklinde konuştu.