Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv Karşılaşması Açıklaması

TFF AÇIKLAMASI

TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklama, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını paylaştı. Açıklamada, “Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA’nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sporun nihai ruhundan uzaklaşılmaması gerektiğine vurgu yapıldı. Özellikle, “Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail’in Filistin’de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı” tarafsız bir sahada oynanacak bu müsabakanın önemine dikkat çekildi. Ayrıca, temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne başarılar dilendi.